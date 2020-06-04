Столица Ливии Триполи полностью освобождена от групп наёмников Халифы Хафтара Актер Денис Жариков стал жертвой мошенников » Журнал Forbes назвал самых успешных знаменитостей Самой высокооплачиваемой знаменитостью по версии журнала Forbes стала Кайли Дженнер, заработавшая $590 млн.Об этом сообщается на сайте издания. Вторую строчку занял рэпер Канье Уэст. Его заработок составил $170 млн. На третьем месте расположился теннисист Роджер Федерер, заработавший $106,3 млн. На четвёртом — футболист Криштиану Роналду с 105 млн, на пятом — футболист Лионель Мессии с $104 млн. В декабре сообщалось, что американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года по версии журнала Forbes. Её доход составил $185 млн.

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