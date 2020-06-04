Зависимость бюджета России от цен на нефть подскочила до 4-летнего максимума

Коронавирусный кризис в экономике, падение экспорта газа и необходимость сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ резко увеличили зависимость федерального бюджета от нефтяных котировок.

В 2020 году балансирующая бюджет цена барреля составит 67 долларов, подсчитали в Центре макроэкономического анализа Альфа-банка. Столько должна стоить нефть, чтобы Минфин свел доходы с расходами без привлечения долга и использования средств ФНБ.

По глубине нефтяной зависимости бюджет вернулся в 2017 год — то есть в период до повышения НДС и пенсионной реформы, которые позволили снизить балансирующую цену нефти до 11-летнего минимума — 49 долларов за баррель в прошлом.

Напомним, что вопреки распространенному заблуждению, федеральный бюджет никогда не балансировался при цене около 40 долларов за бочку — планке отсечения бюджетного правила, выше которой все доходы складировались в ФНБ.

Так, в прошлом году при средней цене Urals в 63,6 доллара Минфин получил 1,9 трлн рублей профицита бюджета, но при этом купил валюты на 2,9 трлн. Иными словами, в ФНБ уходили не только «лишние» деньги, но также часть средств, полученных за счет займов на рынке через размещение ОФЗ.

С помощью долга правительство планирует «латать» и бюджет-2020. Изначальный план Минфина предполагал продажу ОФЗ на 2,3 трлн рублей, что с учетом погашений принесло бы в бюджет 1,7 трлн.

В апреле первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил о планах дополнительно занять 1,5-2 трлн рублей, чтобы профинансировать план спасения экономики и покрыть выпадающие сырьевые доходы.

Провал этих доходов в апреле оказался почти двукратным: при средней цене Urals в 18,22 доллара за баррель бюджет собрал 434,56 млрд рублей налогов на добычу и экспорт углеводородов — на 40% меньше, чем год назад.

По итогам мая российская нефть подорожала почти на 70% — в среднем каждый баррель уходил на экспорт по 31,03 доллара. Однако объемы экспорта рухнули на 15%. А значит доходы бюджета оказались такими же, как если бы нефть стоила 26,4 доллара.

По расчетам Минэкономразвития, при средней цене нефти в 30 долларов за баррель общий дефицит ресурсов в бюджетной системе в этом году составит 8,5% ВВП, или 9 триллионов рублей. Эта сумма включает «дыру» в федеральном бюджете, бюджетах регионов, а также провал доходов Пенсионного фонда и фонда ОМС.