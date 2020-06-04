В Украине Слуги Народа начали сокращать боеспособные подразделения армии

Юрий Бирюков: Тихо ступая лапками, плавно входя в повседневную жизнь — в нашу армию приходит конец.

В общем, помните, у нас с 2014 года начала развиваться армия и мы стали ею гордиться? В общем, помните, сначала было совсем-совсем плохо, но потом, пусть и со скрипом и проблемами, но армия стала похожа на армию?

А теперь все подразделения авиации заняты сокращением штатов. В знакомой авиационной бригаде распоряжением сокращена эскадрилья.

ДА, ВОТ ИМЕННО ТАК!

Так вот, предписано сократить 10% личного состава. Руководство бригады пыжилось-тужилось, сокращало вакантные должности (ну, нужен нам специалист, но как-то подождем). Но только за счет вакантов сократить до предписанных 10% не удалось и под нож пошла авиационная эскадрилья.

Нет, пока самолеты не продали. Нет, пока их на металл не порезали. Но сократили несколько десятков человек. Техников, наземный персонал, обслуживание. Там длинный список должностей в каждой эксадрилье. И без вариантов, решение принято в Самом-Главном-Кабинете.

Самых ценных и опытных офицеров сейчас судорожно пытаются пристроить хоть на какую-то должность. Одного вот перевели с крутой, действительно крутой должности, а он действительно крутой авиатор, на должность кинолога. Это про собачек, если кто не в курсе. В бригаде вакант был, по обслуживанию сторожевых собак. Их кинологи обслуживают.

Я стараюсь без матов, но не получается. Я стараюсь не бесится, но не удается.

Просто перестать стрелять…

Просто перестать летать…

Я лучше дальше промолчу.

Роман Доник: Армия, которую мы теряем. Точнее которую возвращают к довоенному состоянию.

Военнослужащий обращается на горячую линию МО Міністерство оборони України. Ну, если есть горячая линия, значит на нее нужно обращаться с сигналами о всяких злодеяниях. Боец обращается по факту норм питания, которые нарушаются начпродом или иным ответственным лицом. Порционное масло на весах в два раза легче чем положено. Боец обращается на горячую линию по всем правилам. Он называет ФИО, подразделение в котором находится и излагает суть проблемы.

По идее, ну по крайней мере раньше, каждое обращение проверялось.

Если факт подтверждался, был доклад министру обороны и министр призначав розслідування. Если мелочь какая то, то проводилось внутреннее расследование на уровне комбригов или командующих ОК. Если залет по крупняку, то отправляли туда ВСП или ГИМО, по обстоятельствам. В данной ситуации, после получения сигнала на горячую линию, не было приказа провести расследование. Просто слили данные военнослужащего в батальон.

Военнослужащего изолируют в санчасть и три дня не кормят. В этой «санчасти» нет воды и не работает туалет. Военнослужащий, понимая, что у него возможности оградить себя от издевательства и по сути пыток, пишет пост в фейсбуке, где спрашивает где можно найти юриста, который его может защитить от произвола. В ответ на вопросы, он выкладывает фотографии условий своего содержания. После этого, информация попадает в социальные сети и СМИ.

Военнослужащий обращается в ВСП по факту давления на него. ВСП начинает проверку по условиям содержания. Единственная организация которая сделал свою работу. Военнослужащему наконец то дали еды. И в это же время, прикрывая свой зад, командование морской пехоты пишет в социальных сетях, что все это не соответствует действительности. Такое сообщение тоже вызывает шквал критики в адрес командования МП.

И как вишенка на тортик, сегодня, военнослужащему изолированному после обращения на горячую линию МО, командир батальона объявляет взыскание — ВНИМАНИЕ! «за порушення порядку звернення на Гарячу лінію!».

Вот что угодно можете мне говорить, но еще год назад такого не было. Сейчас, ускоренно, из военнослужащих делают рабов, не имеющих слова и не имеющих права на справедливость. Ну, про условия я вообще молчу. И да, это только что сформированный батальон. С нуля. Боевые офицеры командуют. Как и в командовании МП.

Если религия позволяет, репостните плз.

Вся эпопея, как и фотографии «санчасти» здесь и здесь.