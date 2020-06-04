В Токио задумались над проведением упрощенных Олимпийских игр

Правительство Японии и организационный комитет Олимпийских игр в Токио рассмотрят возможность проведения мероприятия в упрощенном формате из-за ситуации с пандемией коронавируса в мире.

Среди мер, которые могут быть приняты для обеспечения безопасности соревнований, называют сокращение числа участников церемоний открытия и закрытия, а также ограничение количества зрителей на аренах.

Более того, организаторы рассматривают возможность обязательного тестирования на коронавирус не только всех спортсменов и персонала, но также и зрителей. Передвижение атлетов за пределами Олимпийской деревни также, вероятно, будет ограничено.

Ранее министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура заявил, что несмотря на слухи, в оргкомитете не ведется никаких разговоров о сроках определения судьбы Игр. Чиновник подчеркнул, что страна настроена на подготовку к организации соревнований летом 2021 года и будет прилагать для этого все необходимые усилия.