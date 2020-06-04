В России обвинили Израиль в краже их ракетных технологий

Израильские ракеты комплекса LORA внешне очень похожи на российские аналоги, использующиеся оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» и тактическим ракетным комплексом «Точка-М». Об этом сообщает российское издание Avia.pro, напоминая, что Россия использовала подобные комплексы в операциях против боевиков в южной части Сирии. Российское издание пишет, что «израильские спецслужбы вполне могли захватить обломки или даже неразорвавшуюся ракету, скопировать её и получить собственный вариант тактического оружия».

Известное антиизраильским курсом издание утверждает, что тактико-технические особенности нового израильского оружия » также очень приближены к возможностям «Искандера».

Под этим подразумевается, в первую очередь, эффективная дальность стрельбы: у израильтян она составляет 400 километров, у россиян — до 500 километров.

«На данный момент нет никаких фактов, указывающих на то, что израильские военные действительно обнаружили и захватили российскую тактическую ракету, использовавшуюся для нанесения ударов по позициям террористов, или её обломки. Однако Израиль достаточно активно использует российские военные наработки при создании собственного вооружения», – делает довольно странный логический вывод российское издание, не приводя при этом никаких фактов якобы активного использования Израилем российских военных разработок.

Отметим, что ранее эксперты не раз указывали на технологическую схожесть российских и израильских беспилотников, отмечая лидирующие позиции еврейского государства в этой области развития военной техники.

В частности, издание «Свободная пресса» летом 2019 года утверждало, что Россия активно использует израильские наработки в области развития своей программы по производству беспилотных летательных аппаратов, зачастую просто заимствуя чужие технологии.



В этой связи упоминался инцидент, который произошел в июле 2018 года, когда израильские ПВО сбили над Голанскими высотами беспилотник российского производства. Анализ обломков показал, что дрон был полностью идентичен моделям, стоящим на вооружении ВВС Израиля. «Отличия состояли лишь в том, что на нашем аппарате были надписи на кириллице», — писало издание.

Автор статьи напомнил о провалах во время войны с Грузией и последовавшем за ними решении российских властей начать сотрудничество с Израилем в области производства БПЛА. Так, в 2010 году было потрачено 400 млн долларов на покупку технологий у одного из ведущих производителей беспилотников — израильской компании Israel Aerospace Industries.

«В итоге через два года российская армия получила «Форпост». Можно было бы сказать, что это первый эффективный российский БПЛА, если бы только он не был почти точной копией израильского Searcher II. Более того, даже все комплектующие были привезены из еврейского государства», — отметил автор и сделал вывод, что именно в этом и кроется опасность для России.

«И это плохо, если учитывать то обстоятельство, что в воздушном пространстве Сирии между РФ и Израилем есть много нерешенных вопросов. ЦАХАЛ регулярно совершает вылеты и атакует наших союзников. (…). А Иран, который постоянно теряет свои объекты, уже начинает косо смотреть в сторону Кремля. Все это мешает Москве, и в интересах России руководству стоит использовать максимум ресурсов, чтобы ограничить израильские ВВС в небе над Сирией. Очевидно, что израильские технологии тут не помогут. Проблема в том, что «Форпосты» вдоль и поперек изучены специалистами из Israel Aerospace Industries», — говорилось в статье.

Автор материала подвел итог : в случае необходимости «Израиль легко отключит российские беспилотники и обойдет С-300».



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