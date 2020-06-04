В Латинской Америке обнаружено самое гигантское сооружение культуры майя

Археологи обнаружили на юге Мексики следы гигантского сооружения длиной более километра. По мнению исследователей, оно может представлять собой самый древний и самый большой памятник цивилизации майя из когда-либо найденных. Статья, описывающая открытие, опубликована в журнала Nature.

Место раскопок Aguada Fénix располагается в мексиканском штате Табаско, рядом с Мексиканским заливом. По оценкам ученых, возраст руин составляет около 2800-3000 лет. До этого самым старым считался город майя Сейбаль, датируемый примерно 950 годом до нашей эры.

Руины располагаются в населенной равнинной местности, однако их обнаружили только при аэрофотосъемке с использованием системы LIDAR. Ученые выявили плоскую вытянутую платформу высотой 15 метров, протяженностью с севера на юг 1413 метров, а с востока на запад — 399 метров. Рядом с платформой находятся дамбы и другие сооружения. Сам комплекс имеет сходство с ольмекскими сооружениями Сан-Лоренцо и Ла-Вента в другом мексиканском штате Веракрус, однако при этом в нем отсутствуют статуи людей, служащие признаком выраженного социального неравенства.