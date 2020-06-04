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В Австралии продолжится работа над фильмом про Элвиса Пресли

В Австралии продолжится работа над фильмом про Элвиса Пресли

Австралийский телеканал ABC сообщает, что поскольку эпидемия на континенте пошла на спад, в ближайшее время продолжится производство байопика про Элвиса Пресли, над которым работает режиссер Баз Лурман.

Напомним, съемки фильма были прерваны в марте. Причиной тому послужило распространение коронавируса. В частности, вирус был обнаружен у Тома Хэнкса, исполняющего роль менеджера рок-н-рольного короля, а также у супруги актера.

В настоящее время и Хэнкс, и его жена совершенно здоровы. То есть актер, надо полагать, в ближайшие недели вновь полетит в Австралию, чтобы продолжить сниматься. Также напомним, что роль самого Пресли закреплена за начинающим исполнителем Остином Батлером.

Релиз картины под названием «Элвис» намечен на 5 ноября 2021 года.

4 июня, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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