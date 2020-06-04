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Ученые выяснили, что обычная прогулка может заменить чашку кофе

Эксперты решили выяснить, чем можно заменить кофе, которое со временем приводит к негативным последствиям.

Звонит будильник и начинается новый день. Какие ваши первые действия? Большинство людей выпивают чашку кофе. Об этом говорится в издании The Conversation, информирует enovosty.

Хотя кофеин и связан с несколькими положительными эффектами, такими как повышение бодрости, энергии и настроения, однако в долгосрочной перспективе употребление кофеина может привести к негативным последствиям, таким как повышение уровня холестерина в крови, дефициту питательных веществ и другим последствиям.

Тогда ученые решили дать ответ на вопрос, чем можно заменить кофе? И пришли к выводу, что употребление кофе можно заменить спортивными упражнениями.

В недавнем исследовании ученые сравнили эффекты от занятия физическими упражнениями и употреблением кофеина и пришли к выводу, что, например, ходьба на беговой дорожке эквивалентна дозе кофеина и приводит к улучшению рабочей памяти.

Это означает, что быстрая прогулка во время обеденного перерыва может помочь в борьбе с энергетическим спадом во второй половине дня.

4 июня, 2020 | Category: Наука, Новости ﻿
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