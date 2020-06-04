Ученые выяснили, что обычная прогулка может заменить чашку кофе

Эксперты решили выяснить, чем можно заменить кофе, которое со временем приводит к негативным последствиям.

Звонит будильник и начинается новый день. Какие ваши первые действия? Большинство людей выпивают чашку кофе. Об этом говорится в издании The Conversation, информирует enovosty.

Хотя кофеин и связан с несколькими положительными эффектами, такими как повышение бодрости, энергии и настроения, однако в долгосрочной перспективе употребление кофеина может привести к негативным последствиям, таким как повышение уровня холестерина в крови, дефициту питательных веществ и другим последствиям.

Тогда ученые решили дать ответ на вопрос, чем можно заменить кофе? И пришли к выводу, что употребление кофе можно заменить спортивными упражнениями.