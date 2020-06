Турция возобновляет авиасообщение с Украиной В Австралии продолжится работа над фильмом про Элвиса Пресли » У лондонских лисиц обнаружили признаки одомашнивания Жизнь в городе сделала морды лондонских лисиц более короткими и широкими, а также уменьшила их мозг. Аналогичные признаки наблюдаются у домашних животных, в том числе знаменитых одомашненных лисиц из эксперимента советских генетиков. По мнению исследователей, статья которых опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B, изменения образа жизни и анатомии городских популяций лисиц могут подсказать, как проходили первые этапы приручения собак. Советский эксперимент по одомашниванию обыкновенных лисиц (Vulpes vulpes) остается одним из самых знаменитых в эволюционной биологии. В 1959 году команда исследователей из Новосибирска во главе с генетиком Дмитрием Беляевым начала отбирать среди лисят чернобурой породы самых толерантных к человеку особей. 50 поколений спустя лисы по поведению начали напоминать собак. Более того, даже их внешность приобрела сходство с собачьей: в окраске появились белые пятна, уши стали висячими, а хвост свернулся калачиком. Исследования одомашненных лисиц продолжаются до сих пор — например, несколько лет назад у них был выявлен ген, отвечающий за дружелюбие. Считается, что эксперимент Беляева может объяснить, как были одомашнены собаки. Однако следует признать, что он не слишком хорошо воспроизводит самые ранние этапы этого процесса. Волки, научившиеся жить рядом с людьми и давшие начало первым собакам, вряд ли вели себя подобно животным со зверофермы. Скорее их поведение напоминало повадки современных городских лисиц, которые научились не бояться людей и питаться пищевыми отходами. Команда зоологов во главе с Кевином Парсонсом (Kevin J. Parsons) из Университета Глазго решила выяснить, как жизнь по соседству с человеком повлияла на лондонскую популяцию лисиц, численность которой превышает десять тысяч особей. Для этого они сравнили морфологические особенности черепов 75 лисиц из Лондона и 36 их сородичей из окружающей город сельской местности. Они были собраны в 1971-1973 годах. Различия в строении черепа у лисиц из Лондона (слева) и сельской местности (справа). Parsons et. al. / Proceedings of the Royal Society B, 2020 Поделиться

Анализ показал, что морда городских лисиц стала более широкой и короткой, сагиттальный гребень на вершине черепа расширился, а размеры скуловой области уменьшились. По мнению авторов, эти особенности представляют собой адаптации к питанию отходами. Например, короткая широкая морда свидетельствует об улучшившемся обонянии и увеличении силы укуса. Обе эти черты позволяют с большим успехом находить и извлекать съедобный мусор. В то же время уменьшение скуловой области указывает на ослабление жевательных мышц. Вопреки ожиданиям исследователей, размер мозга у лондонских лисиц уменьшился по сравнению с сельскими сородичами. Это противоречит данным, полученным для городских популяций других млекопитающих. Возможно, данная особенность также связана с изменениями в работе прикрепленных к черепу мышц. Особое внимание авторы уделили половому диморфизму в строении черепа лисиц. Обычно самки этих животных имеют укороченные черепа с уменьшенной скуловой областью. Однако в городских популяциях различия между полами сгладились, в основном за счет того, что черепа самцов стали больше походить на черепа самок. Укорочение морды, уменьшение объема мозга и ослабление полового диморфизма, отмеченные у городских лисиц, входят в число типичных признаков доместикации. Они наблюдались и у одомашненных лисиц Беляева. Возможно, аналогичные изменения происходили с предками собак, когда те начали кормиться возле поселений человека. Пример лондонских лисиц показывает, что этот процесс может быть очень быстрым даже в отсутствие искусственного отбора.

