Турция возобновляет авиасообщение с Украиной

Турция приняла решение о возобновлении полетов с 40 странами, в числе которых Украина, начиная с 10 июня. Причем из Украины первые рейсы в Турцию начнут летать уже 15 июня после ослабления карантина.

Соответствующее заявление озвучил глава Министерства транспорта Турции Адиль Караисмаилоглу, а также свои данные предоставила компания Turkish Airlines. В частности, со слов министра, Турция уже достигла договоренностей о возобновлении полетов с Украиной, Австрией, Литвой, Сербией, Казахстаном, Албанией, Беларусью, Молдовой, Узбекистаном, Марокко, Иорданией, Суданом и Италией. К тому же, с 10 июня турецкие самолеты полетят в Болгарию, Катар, Грецию и Бахрейн.

Одновременно с этим, турецкая национальная авиакомпания Turkish Airlines уже открыла продажу билетов на рейсы из украинской столицы Киева в Стамбул с 15 июня.

Авиакомпании WizzAir, LOT и Белавиа уже начали продажу билетов на рейсы из аэропорта «Киев». А вот популярный лоукостер Ryanair намерен уже в июле возобновить регулярные перелеты между Украиной и Италией.