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Теорию об опасных мутациях коронавируса полностью опровергли

Эксперт из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опровергла распространенную теорию о том, что коронавирус со временем мутирует и становится все более опасным. Об этом сообщает New York Post.

Эпидемиолог Мария Ван Керкхов рассказала, что вирус изменяется в пределах нормы, которая характерна для подобных ему заболеваний, например, гриппа. «Нет никаких доказательств, что заболевание становится более заразным или опасными для жизни», — уверила она.

Тем не менее специалист предупредила, что «до окончания пандемии еще очень далеко». По ее мнению, для успешной борьбы с распространением вируса не следует поддаваться всеобщей усталости и снимать ограничения.

4 июня, 2020 | Category: Наука, Новости ﻿
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