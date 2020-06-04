В Гарварде разработали робота-таракана Журнал Forbes назвал самых успешных знаменитостей » Столица Ливии Триполи полностью освобождена от групп наёмников Халифы Хафтара Официальный представитель военизированных подразделений Правительства национального согласия Мухаммад Кануну сегодня объявил о полном освобождении столицы Ливии, Триполи, от групп наёмников фельдмаршала Халифы Хафтара. По итогам операции «Вулкан гнева», под контроль ПНС вернулись административные границы Триполи. Заявление официального представителя ПНС прозвучало после того, как подразделения официально признанного на международном уровне правительства взяли под свой контроль районы Айн-Зара и Вади ар-Рабиа, а так же выбили группы наёмников Ливийской национально армии из международного аэропорта Триполи. Информационный навигатор Источник:

загрузка...