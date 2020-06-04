SpaceX разрешили повторно отправлять людей в космос на Crew Dragon

Корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска будет использован повторно. Об этом в своем Twitter-аккаунте рассказал журналист Майкл Бэйлор (Michael Baylor).
Он заявил, что частная компания получила разрешение от НАСА на повторное использование капсулы Crew Dragon с кораблем Falcon 9. Разрешение на повторное использование будет действовать уже со второго запуска. В качестве подтверждения своих слов журналист показал фрагмент дополненного контракта между SpaceX и государственным ведомством.
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