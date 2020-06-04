«  
  »

SpaceX разрешили повторно отправлять людей в космос на Crew Dragon

Корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска будет использован повторно. Об этом в своем Twitter-аккаунте рассказал журналист Майкл Бэйлор (Michael Baylor).

Он заявил, что частная компания получила разрешение от НАСА на повторное использование капсулы Crew Dragon с кораблем Falcon 9. Разрешение на повторное использование будет действовать уже со второго запуска. В качестве подтверждения своих слов журналист показал фрагмент дополненного контракта между SpaceX и государственным ведомством.

4 июня, 2020 | Tags: | Category: Наука, Новости ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  