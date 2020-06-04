В Украине Слуги Народа начали сокращать боеспособные подразделения армии В Гарварде разработали робота-таракана » SpaceX разрешили повторно отправлять людей в космос на Crew Dragon Корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска будет использован повторно. Об этом в своем Twitter-аккаунте рассказал журналист Майкл Бэйлор (Michael Baylor). Он заявил, что частная компания получила разрешение от НАСА на повторное использование капсулы Crew Dragon с кораблем Falcon 9. Разрешение на повторное использование будет действовать уже со второго запуска. В качестве подтверждения своих слов журналист показал фрагмент дополненного контракта между SpaceX и государственным ведомством. Ранее экипаж Crew Dragon, отправленный на Международную космическую станцию (МКС) в рамках первой миссии доставки астронавтов, описал свои впечатления от передвижения на корабле и стыковки. По словам командира корабля Дагласа Херли, аппарат потрясающе справился со своей задачей. Изначально планировалось, что после пилотируемого полета капсулу Dragon будут использовать для доставки грузов.

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