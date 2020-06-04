Самая сексуальная спортсменка мира вернулась к тренировкам в зале после изоляции

Немецкая бегунья Алиса Шмидт вернулась к тренировкам в зале после изоляции, вызванной пандемией коронавируса. Фотография появилась в Instagram спортсменки.

21-летняя бегунья написала, что позанималась в фитнес-клубе впервые за долгое время. На снимке Шмидт позировала без перчаток.

Первые спортивные центры начали открываться в Германии после 11 мая. Условием возобновления их работы стало соблюдение строгих мер гигиены, в частности ношение перчаток.

3 мая Шмидт возобновила тренировки на стадионе после ослабления в Германии карантина. Она призналась, что счастлива вернуться к уличным занятиям.