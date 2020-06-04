Саакашвили послал всех к «чертовой матери» и посоветовал «самим пошевелить руками»

Новоиспеченный глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили провел онлайн-встречу с представителями бизнеса.

Мероприятие транслировалось на YouTube-канале . Отвечая на вопросы одного из его участников, Саакашвили вышел из себя.

Это произошло после того, как бывшего президента Грузии спросили о том, когда можно будет увидеть конкретные результаты его деятельности в сфере реформ.

Саакашвили вспылил и резко ответил, что ему надоели подобные упреки, и предложил украинцам самим что-то делать для изменений в стране.