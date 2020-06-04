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Саакашвили послал всех к «чертовой матери» и посоветовал «самим пошевелить руками»

Новоиспеченный глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили провел онлайн-встречу с представителями бизнеса.

Мероприятие транслировалось на YouTube-канале . Отвечая на вопросы одного из его участников, Саакашвили вышел из себя.
Это произошло после того, как бывшего президента Грузии спросили о том, когда можно будет увидеть конкретные результаты его деятельности в сфере реформ.

Саакашвили вспылил и резко ответил, что ему надоели подобные упреки, и предложил украинцам самим что-то делать для изменений в стране.

«А когда у вас будут дела конкретные? Что значит дела конкретные? Пошли все к черту, кто так думает. Надоело мне это… мол, назначили, когда будут дела. Сами шевелите руками, все в ваших руках. К чертовой матери! Сколько можно: „Мы так надеялись, а он разочаровал“. А может, вы сами пошевелитесь?» — призвал главный реформатор.

4 июня, 2020 | Tags: , , , | Category: Новости, Политика, Украина ﻿
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