Раскрыты секреты третьего фильма-приквела «Чужой»

Третий фильм-приквел «Чужого» должен раскрыть несколько секретов киновселенной. Об этом в интервью популярному изданию рассказал режиссер картины Ридли Скотт.

По словам кинематографиста, третий фильм ответит на вопросы, уже долгое время будоражащие умы поклонников. Например, планируется внести ясность на счет маршрута космического корабля пришельцев, а также назначение опасного груза.

«Какова была цель транспортного средства и зачем были нужны яйца?» — задался вопросом Скотт.

Ранее в СМИ появлялась неподтвержденная информация о том, что по сценарию картины выжившие представители расы инженеров ищут андроида Дэвида, желая ему отомстить.