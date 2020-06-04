Под Краснодаром найдена могила сарматского воина

Строители трассы М-4 «Дон» наткнулись на странное погребение. Впоследствии археологи выяснили, что в одном из десяти курганов находится могила сарматского воина. Датируется она эпохой раннего железного века. Другими словами, ей тысяча лет.

В могиле погребен взрослый 40-летний мужчина-воин, занимавший высокое положение. Об этом говорят уложенные с его телом вещи. Возле скелета были обнаружены наконечники стрел и метательных копий, а также остатки истлевшего колчана, украшенного богатой бронзовой обкладкой.

Тело воина было укрыто войлочным плащом, который на удивление хорошо сохранился. Также рядом с головой и ногами мужчины были помещены по одному глиняному кувшину с витыми ручками. В могиле археологи нашли костяные бусины и останки животных, уложенных в могилу в качестве напутственной пищи усопшему.

Ученые отмечают, что погребение не типично для сарматской культуры. Например, у воина были перевязаны ноги — в районе коленей и стоп, что озадачило археологов.