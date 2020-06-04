Петр Порошенко и его фракция собирают подписи депутатов за полную смену правительства Зеленского

Фракция «Европейская солидарность» не без боя получила на руки подписные листы за сбор подписей народных депутатов за выражение недоверия и отставки всего состава второго правительства Зеленского . Об этом на своей странице в Facebook сообщает политический аналитик Павел Нусс.

Он отмечает, вот теперь все те парламентские и внепарламентские силы, которые были использованы Банковой для информационной атаки на «ЕС» по вопросу отставки министра Авакова, будут иметь уникальную возможность наблюдать за тем, какие же все-таки оппозиционные силы поддержат инициативу «ЕС» и лично Петра Порошенко. Фракция намерена выразить недоверие правительству хаоса и разрухи имени Зеленского и начать формировать новое, профессиональное правительство.

Уже сейчас можно говорить о том, что факт отсутствия постановления о недоверии министрам разоблачает грязную игру фракции «Голос», которая на самом подыграла Зеленскому, переведя общественный протест на его министров, выводя самого Зеленского из-под политической ответственности за катастрофически низкого профессионального уровня министров.

Нусс подчеркивает, благодаря настойчивости Порошенко и фракции «ЕС», подписные листы на руках, теперь дело за последовательностью всех тех, кого не утраивает правительство. И таких, судя по риторике, большинство.