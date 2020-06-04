«Паразиты» завоевали пять наград на корейской премии

Фильм Бонга Джун-хо, спустя год после триумфа на Каннском фестивале, завоевал пять наград на домашней корейской премии Daejong Awards (также известной как Grand Bell Awards), которая состоялась в Сеуле в среду.

«Паразиты» стали призёрами в наградах «Лучший режиссёр», «Лучшая актриса второго плана», «Лучший сценарий», «Лучшее музыкальное сопровождение». Церемония награждения прошла без публики в связи с мерами профилактики коронавируса.

«Я скучаю по зрителям, которые заполняли кинотеатры», — сказал продюсер «Паразитов» Квак Син Э, когда получил приз за лучший фильм. «Я надеюсь, что мы сможем преодолеть трудное время и встретиться снова перед экранами кинотеатров».

Награды «лучший актер» и «лучшая актриса» отправились к Ли Бён Хуну за драму катастрофы «Ашфолл» и Юнг Ю-ми за феминистскую драму «Ким Чжи Янг, родившийся в 1982 году» «Падение Ашфолла — это катастрофа, но я пришел к выводу, что реальный мир, в котором мы живем сегодня, больше похож на катастрофу, чем когда-либо прежде», — сказал Ли. «Прошло много времени с тех пор, как мы в последний раз ходили в кино и смотрели фильм».