NYT: Трамп поссорился еще с одной соцсетью, теперь это SnapChat



Компания Snap, владеющая соцсетью SnapChat, заявила, что больше не будет продвигать посты президента США Дональда Трампа, пишет New York Times.

Аккаунт Трампа сохранится, но больше не будет попадать на главную страницу популярного у молодежи приложения, где раньше он регулярно появлялся рядом с аккаунтами Ким Кардашьян и губернатора Эндрю Куомо.

В компании объяснили это тем, что считают, заявления Трампа, сделанные вне интернета, могут спровоцировать насилие.

Это уже третья соцсеть, с которой президент США за последнее время вступил в конфликт.