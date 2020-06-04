Названы фильмы Канн-2020

Организаторы Каннского кинофестиваля опубликовали программу из 65 фильмов, которые должны были войти в программу этим летом.
Среди отобранных картин — «Французский диспетчер» Уэса Андерсона, «Поезд в Пусан 2: Полуостров» корейского режиссера Ена Сана Хо, «Падение» Вигго Мортенсена и другие.
Полный список фильмов здесь. Примерно треть отобранных фильмов (16) снята женщинами.
Картины будут показаны на осенних кинофестивалях под брендом Канн-2020. Организаторы надеются таким образом поддержать кинотеатры, которые откроются после пандемии.
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