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Названы фильмы Канн-2020

режиссер Тьерри Фремо и президент фестиваля Пьер Лескюр
Image captionПрограмму фестивая представили режиссер Тьерри Фремо и президент фестиваля Пьер Лескюр

Организаторы Каннского кинофестиваля опубликовали программу из 65 фильмов, которые должны были войти в программу этим летом.

Среди отобранных картин — «Французский диспетчер» Уэса Андерсона, «Поезд в Пусан 2: Полуостров» корейского режиссера Ена Сана Хо, «Падение» Вигго Мортенсена и другие.

Полный список фильмов здесь. Примерно треть отобранных фильмов (16) снята женщинами.

Картины будут показаны на осенних кинофестивалях под брендом Канн-2020. Организаторы надеются таким образом поддержать кинотеатры, которые откроются после пандемии.

4 июня, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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