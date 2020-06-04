НАСА сфотографировали руины на Марсе: ученые считают, что они похожи на искусственно созданные

Марсоход НАСА передал на Землю новые снимки Красной планеты. Обсуждение идет уже вторую неделю: ученые считают, что на одной из фотографий видно подобие руин, похожих на рукотворное здание.



Съемка проводилась сразу после сильной песчаной бури. Ветер отнес в сторону большие массы песка, что позволило марсоходу провести детальное исследование местности.

Интерес ученых вызвало плато, которое в этом разрешении похоже на рукотворную, выложенную вручную плиткой площадь. В конце площади заметно и подобие резервуара — стены почти идеально круглые.

Рядом с кратером Гейл марсоход сфотографировал что-то похожее на каменную кладку. Эти находки не похожи на то, что видели ученые ранее.

Необычны и ровные углы — известно, что в природе ровные углы почти не встречаются. А на одном из снимков некоторые ученые и вовсе разглядели обломки целого здания.

Все это пока не более, чем умозрительные заключения. Никаких доказательств существования в прошлом на Марсе высокоразвитой цивилизации пока у науки нет.

Фото: NASA