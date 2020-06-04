Нацгвардия планирует патрулировать пляжи Азовского моря

В связи с ослаблением карантинных ограничений в Украине будет усилен патруль прибрежных зон вблизи Азовского моря. В том числе, будут осуществлять патруль пляжей в Мариуполе и некоторых населенных пунктах.

Такую информацию распространила пресс-служба Министерства внутренних дел. Наряды Нацгвардии усиливают патрулирование прибрежных зон с учетом того, что количество отдыхающих на пляжах увеличивается.

«С потеплением количество отдыхающих на пляжах увеличивается. Заработали пункты питания, гостиницы и спортивные площадки в прибрежных районах. В связи с этим, такие места были усилены пешими нарядами, а также автопатрулями Нацгвардии во взаимодействии с Нацполицией», — сказали в пресс-службе.

Соответственно, полиция будут контролировать пляжи Мариуполя, Мелекина и Белосарайской Косы. Патрулировать пляжи Азовского моря будут до окончания курортного сезона.

Ранее в Минздраве заявляли, что все отдыхающие на пляжах должны придерживаться дистанции минимум два метра, регулярно мыть руки, чихать только в одноразовую салфетку или в изгиб локтя. Вместе с тем персонал пляжей должен будет работать в масках.