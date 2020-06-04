На звезду Секса в большом городе подали в суд

Звезда сериала «Секс в большом городе» Сара Джессика Паркер, которая недавно отметила 23-летнюю годовщину свадьбы с мужем, оказалась в центре скандала. На звезду подала в суд ее бывшая домработница и бизнес-партнер по имени Хизер Голт. Женщина работала на обувной бренд актрисы SJP by Sarah Jessica Parker.

По информации таблоида Page Six, Хизер Голт начала судебную тяжбу из-за заработной платы. Дело в том, что у женщины есть претензии относительно начисления выплат. Бывшая подопечная Сары Джессики Паркер утверждает, что ей не оплачивали сверхурочные часы с 2018 года. Для взыскания денег она обратилась в Верховный суд Нью-Йорка.

В документах суда указано, что Хизер требует оплату сверхурочных часов и моральную компенсацию, поэтому в СМИ подозревают, что это может обойтись бренду Сары Джессики Паркер в огромную сумму. Сама звезда «Секса в большом городе» об этом узнала от журналистов, поэтому пока ситуацию не комментирует.