Lego отказалась от рекламы конструкторов с полицейскими и Белым домом из-за массовых протестов в США

Производитель конструкторов Lego отказался от рекламы своих наборов с полицейскими в связи с протестами в США. Об этом сообщило отраслевое издание Toybook.
2 июня издание привело письмо Lego своим партнерам, в котором компания попросила отказаться от продвижения более 30 наборов, фигурок и других деталей конструкторов. Кроме полицейских, это пожарные, преступники, собаки-ищейки, наручники. Также под запрет попал набор «Белый дом».
«Мы попросили наших партнеров воздержаться от размещения рекламного контента Lego. Мы уважаем акцию #BlackOutTuesday и приостанавливаем размещение контента в наших социальных сетях в ответ на трагические события в США», — заявила 3 июня пресс-служба Lego.
На какой срок компании решила отказаться от рекламы, не уточняется.
Leave a Reply