Фото нового бэтмобиля попало в сеть

Концепт-художник и моделлер Джефф Фрост на своем сайте опубликовал свежие фотографии нового автомобиля Бэтмена, но почти сразу же их удалил. Однако фанаты успели их сохранить и начать распространять в сети. В частности, фотоснимки появились в фанатском Twitter-аккаунте The Batman (2021) dir. Matt Reeves.

Авто имеет слегка футуристичный дизайн. В целом же бэтмобиль отсылает к комиксам 1970-х и 1980-х годов, а сама машина чем-то похожаи на Dodge Charger, и на Plymouth Barracuda.

Однако новое авто оснастили оригинальным шасси с трубчатой рамой.

Напомним, что в прокат новый фильм о Бэтмене должен выйти в июне следующего года. Главную роль в картине исполняет Роберт Паттинсон.