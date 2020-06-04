Европа поставила рекорд по заполнению газовых хранилищ: Цены могут упасть ниже нуля

Нефть подорожала, но угроза отрицательных цен снова нависла над рынками энергоресурсов. Глобальный рынок газа объемом $600 миллиардов все еще остается необычайно затоваренным, пишет Кризис.копилка со ссылкой на Bloomberg.

Трейдеры и аналитики не исключают, что дальше будет хуже, поскольку спрос падает, а хранилища близки к заполнению, что создает идеальные условия для падения цен на некоторых рынках до отрицательных значений.

Эта ситуация демонстрирует, насколько мировая энергетическая отрасль еще далека от восстановления после вызванного пандемией падения спроса, а также обещает новые проблемы производителям газа. В отличие от нефтедобытчиков, участники рынка газа не демонстрируют желания объединить усилия для устранения избытка предложения, а это значит, что последствия для них могут быть более серьезными и продолжительными.



«Мы находимся на неизведанной территории с низким спросом и большими складскими запасами, — сказал Гай Смит, глава газового трейдинга в шведской Vattenfall AB. — В краткосрочной перспективе существует реальный риск возникновения условий для отрицательных цен в Европе, в самой ближайшей перспективе».

Заполненность газовых хранилищ Европы достигла сезонного рекорда на уровне 73%, в то время как средний показатель за пять лет составляет 45%, свидетельствуют данные, проанализированные Gas Infrastructure Europe.

«Европейские запасы газа представляют самую большую угрозу для глобальных рынков, — отмечает Эдмунд Сяу, аналитик консалтинговой компании FGE, прогнозирующий, что заполняемость достигнет предела в регионе в августе. — Цены на газ будут испытывать усиливающееся понижательное давление и волатильность, поскольку рынок постепенно теряет один из инструментов обеспечения своего баланса».