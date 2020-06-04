Экс-министр обороны обвинил Трампа в расколе страны

Джеймс Мэттис заявил, что глава государства «милитаризует» реакцию Америки на протесты
Бывший министр обороны США Джеймс Мэттис раскритиковал президента Дональда Трампа, назвав своего бывшего начальника угрозой для американской демократии.
Трамп совершенно излишне раскалывает страну и «милитаризует» реакцию Америки на протесты, говорится в заявлении Мэттиса, опубликованном в журнале Atlantic.
«Дональд Трамп – первый президент в моей жизни, который не пытается объединить американский народ и даже не притворяется, что пытается. Вместо этого он пытается разделить нас», – написал он.
«Мы видим последствия трех лет этих преднамеренных усилий, – продолжил Мэттис. – Мы можем объединиться без него, опираясь на сильные стороны, свойственные нашему гражданскому обществу».
Мэттис занимал пост главы Пентагона при Трампе до своей отставки в 2018 году на фоне резких разногласий в области обороны и внешней политики.
В ответ Трамп назвал Мэттиса «самым переоцененным генералом в мире» и раскритиковал его лидерские качества, заявив, что сильным качеством генерала морской пехоты была не личная военная доблесть а «скорее личный пиар».
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