Экс-министр обороны обвинил Трампа в расколе страны

Бывший министр обороны США Джеймс Мэттис раскритиковал президента Дональда Трампа, назвав своего бывшего начальника угрозой для американской демократии.

Трамп совершенно излишне раскалывает страну и «милитаризует» реакцию Америки на протесты, говорится в заявлении Мэттиса, опубликованном в журнале Atlantic.

«Дональд Трамп – первый президент в моей жизни, который не пытается объединить американский народ и даже не притворяется, что пытается. Вместо этого он пытается разделить нас», – написал он.

«Мы видим последствия трех лет этих преднамеренных усилий, – продолжил Мэттис. – Мы можем объединиться без него, опираясь на сильные стороны, свойственные нашему гражданскому обществу».

Мэттис занимал пост главы Пентагона при Трампе до своей отставки в 2018 году на фоне резких разногласий в области обороны и внешней политики.

В ответ Трамп назвал Мэттиса «самым переоцененным генералом в мире» и раскритиковал его лидерские качества, заявив, что сильным качеством генерала морской пехоты была не личная военная доблесть а «скорее личный пиар».