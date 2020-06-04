Четвёртое поколение кроссовера Hyundai Santa Fe пережило рестайлинг

Обновлённый Santa Fe словно сменил поколение: теперь у него гораздо более гармоничный и законченный дизайн экстерьера. Кроссовер получил новую фронтальную часть с «двухэтажной» оптикой: узкие фары соединяются с основными световыми элементами Т-образными ходовыми огнями. Новая решётка радиатора выросла в размерах и теперь может быть в двух вариантах исполнения, симпатичнее стал и передний бампер.

Боковины кроссовера почти не изменились, а заднюю часть украшают новые фонари, которые теперь соединены тонкой красной полосой. Обновлённый салон Santa Fe получил наклонную центральную консоль с кнопочным управлением коробкой передач вместо привычного рычага. Селектор Terrain Mode тоже переехал на центральную консоль — он позволяет выбирать как режимы движения, так и настройки системы полного привода.

Добавлены режимы езды по песку, снегу и грязи вдобавок к прежним Eco, Sport, Comfort и Smart. Консоль теперь оборудована новой мультимедийной системой с 10,25-дюймовым сенсорным экраном и предустановленными картами, спутниковой навигацией с голосовым сопровождением, возможностью вывода изображения с камеры заднего вида во время движения и другими развлекательными системами.