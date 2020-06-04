Беременная Кэти Перри удивила «космическим» нарядом

Беременная Кэти Перри уже с трудом носит живот-дирижабль, но пока продолжает радовать фолловеров веселыми кадрами.

Свой новый космический образ она посвятила несостоявшемуся запуску Crew Dragon — новой разработке SpaceX, которая доставила бы американских космонавтов на орбиту с территории США впервые за 11 лет. Запуск не состоялся — но по погодным, а не по техническим условиям.

Кэти Перри встала на высокие каблуки — несмотря на последние недели беременности — и спрятала живот в просторном платье, будто сделанном из фольги.

«Запуск сегодня был отложен, но всего на два дня — а @spacex ждали 18 лет. Помолимся, чтобы все сложилось в субботу!» — написала она.

«Беременность никогда не была такой прекрасной», «Ярче солнца», «Ты само совершенство, ты заслужила весь мир», «Погоди, не уходи от нас в открытый космос», — пишут ей в комментариях.