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Авторы полицейских сериалов поддержат протестующих в Америке деньгами

В США продолжаются волнения в связи с гибелью темнокожего Джорджа Флойда при грубом задержании полицейскими. На этом фоне авторы полицейских сериалов выделяют деньги в поддержку протестующих против расизма.

Так, сценарист «Дефективного детектива» Том Шарплинг обратил внимание коллег на то, что образ полицейского в их проекте стал преувеличенно позитивным. Он признал факт того, что большинство сериалов умалчивают о жестокости и расизме полицейских, и внес деньги в поддержку протестующих.
Шарплинга поддержали авторы «Бруклин 9-9», которые выделили по 100 тысяч долларов в помощь арестованным участникам протестов.

Ранее 10 миллионов долларов на борьбу с расизмом выделил режиссер Джей Джей Абрамс.

4 июня, 2020 | Tags: , , , | Category: Новости, Общество, США, Шоу-бизнес ﻿
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