Фото нового бэтмобиля попало в сеть Ева Лонгория похвасталась стройными ножками в купальнике » Анджелине Джоли – 45: путь актрисы от наркотиков до мирового признания Сегодня свой день рождения празднует любимица миллионов – американская киноактриса Анджелина Джоли. Популярная актриса покорила мир своей харизмой, сильным характером, неописуемой красотой и профессионализмом во всех сферах, которые касаются ее жизни. Актриса, фотомодель, режиссер, сценарист, посол доброй воли ООН, обладательница Оскара и трех Золотых глобусов, одна из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда и мать шестерых детей. Анджелина Джоли уже более 15 лет ведет активную гуманитарную работу, которая связана с должностью посла доброй воли ООН, сотрудничает с общественными и социальными организациями. Она большую часть своего времени и сил выделяет на поддержку женщин, которые борются за свои права, а также активно выступает против сексуального насилия. Актриса воспитывает шестерых детей: 18-летнего Мэддокса из Камбоджи, 15-летнюю Захару из Эфиопии, 14-летнюю Шайло – первого своего биологического ребенка от экс-любимого Питта, 16-летнего Пакса из Вьетнама, и 11-летних двойняшек Нокс и и Вивьен. Эта женщина вызывает всегда к себе волну интересов со стороны поклонников и постоянное восхищение. О том, как актриса стала успешной и завоевала к себе любовь зрителей – читайте дальше. Детство Джоли. Наркотики и уродование тела ножом

Анджелина Джоли Войт родилась в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) 4 июня 1975 года в семье известного американского актера Джона Войта и франко-канадской актрисы Маршелин Бертран. Когда девочке исполнилось 11 лет, она начала учиться в киношколе Ли Страсберга, а также в высшей школе Беверли-Хиллз. Обучение длилось 2 года. Анджелина оказалась далеко не единственной студенткой с большими актерскими способностями и всегда чувствовала себя аутсайдером из-за своего нестандартного внешнего вида (чрезмерной худобы) и привычку одеваться в одежду из секонд-хенда. Уверенность в себе будущая звезда потеряла окончательно тогда, когда все ее попытки стать моделью увенчались фиаско. В одном из своих интервью Джоли призналась, что чувствовала себя в то время очень подавленной и несчастной. Считала, что она бесполезная, и, что самое страшное, начала наносить себе порезы и раны на тело. У нее даже появилась в то время целая коллекция ножей. В 14 лет Джоли начала работать моделью на показах одежды в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лондоне. Также она появилась в музыкальных видеоклипах таких исполнителей: Ленни Кравиц (Stand By My Woman), Rolling Stones (Anybody Seen My Baby) и Meat Loaf (видео Rock’n’Roll Dreams Come Through). В 16 лет Джоли начала работать в театре. В 1996 году изданию The Daily Mirror она рассказала, что до 20 лет перепробовала практически все наркотики, которые только могли быть. Путь к успеху

Популярность красавица получила после того, как сыграла героиню Лару Крофт в фильмах «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» и «Лара Крофт: Расхитительница гробниц. Колыбель жизни». Учитывая множество длительных поездок по всему миру в рамках гуманитарной миссии ООН Анджелина снималась с самыми известными голливудскими актерами в нескольких коммерческих картинах, среди которых фильм «Соблазн». В июле 2010 года в прокат вышел фильм «Солт», в котором Джоли сыграла роль агента ЦРУ Эвелин Солт, которую подозревают в работе на российскую разведку. Что интересно, что главная роль была предназначена для Тома Круза, который играл бы точно такого же героя, только под именем Эдвин Солт. В январе 2011 года вышел фильм с участием Джоли и Джонни Деппа «Турист», поставленный оскароносным режиссером Флорианом Хенкель фон Доннерсмарком. «Джоли играет роковую женщину, обладающую изяществом, которое сбивает наповал сексуальностью», – рассказал кинокритик Роджер Эберт. А издание The Daily Mail назвал фильм «сложным и невероятно прекрасным и отвлекающим от проблем». Наиболее успешные коммерческие фильмы актрисы:

– «Малефисент» (сборы в мировом прокате – 758 миллионов долларов США);

– «Мистер и миссис Смит» (сборы в мировом прокате – 478 миллионов долларов США);

– «Особо опасен» (341 миллионов долларов США);

– «Солт» (293 миллиона долларов США);

– «Турист» (278 миллионов долларов США);

– «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» (274 миллиона долларов США);

– «Угнать за 60 секунд» (237 миллионов долларов США). Анджелина Джоли победила рак

Анджелина Джоли сумела предупредить рак груди. Актриса имеет наследственность к онкологии. Мать Джоли умерла в 56-летнем возрасте, хотя и вела борьбу с болезнью в течение 10 лет! Врачи решили, что у меня 87% вероятности развития онкологического заболевания груди. Когда я узнала об этом, решила минимизировать риск, – призналась Джоли. В 2013 году Анджелине Джоли сделали операцию по удалению молочных желез. Джоли отметила, что решение пойти на удаление груди далось ей нелегко, но сейчас она счастлива, что сделала это. Актриса хочет как можно дольше заботиться о своих детях и внуках. Анджелина Джоли о главных аспектах жизни



О любви. Мужчина должен разделять мои жизненные интересы, он должен помочь мне стать более хорошим человеком. Вот что должна давать любовь. Про добро. Когда ты делаешь что-то для других от души, не ожидая благодарности, кто-то записывает это в книгу судьбы и посылает счастье, о котором ты даже не мечтал. О цели в жизни. Любить одного человека, заботиться о нем до самой смерти, воспитывать детей, жить хорошей жизнью, быть верным другом, постараться выяснить, кто ты на самом деле и что ты любишь, и всегда быть собой – вот моя цель. О самоопределении. Выясните, кто вы. Независимо от вашей семьи (мужчина вы или женщина, с кем вы в отношениях). Найдите себя в этом мире, и все, что вам нужно – чувствовать себя хорошо в одиночестве. Я считаю, что это самое важное в жизни. Найдите себя, потому что с этим вы сделаете все, что угодно.

загрузка...