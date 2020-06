Лили Рейнхарт впервые рассказала о своей бисексуальности Саакашвили послал всех к «чертовой матери» и посоветовал «самим пошевелить руками» » Алисия Сильверстоун призналась, что принимает ванну с 9-летним сыном и кое в чем еще Несколько лет назад 43-летняя Алисия Сильверстоун променяла кинокарьеру на активизм — актриса является веганом и защитницей прав животных. Она не перестала сниматься в кино, но ее новые роли не привлекают к себе столько внимания, сколько высказывания об образе жизни. В беседе с корреспондентом газеты The New York Times она поделилась своим взглядом на питание, которое лечит и помогает вести здоровый образ жизни. Алисия также рассказала, что делала во время карантина. Правда, одно из ее высказываний оказалось весьма странным. Алисия СильверстоунРассказывая о своих занятиях с 9-летним сыном Беаром во время самоизоляции, Алисия отметила, что они вместе играют, танцуют, прыгают на батуте и через скакалку.

Мой сын и я принимаем ванну вместе, а когда его нет со мной, то я принимаю ванну, которая успокаивает и расслабляет, — сказала Сильверстоун без каких-либо уточнений. Алисия Сильверстоун с сыном БеаромБеар Блю Джареки — единственный сын актрисы, которого она родила в браке с солистом группы S.T.U.N. Кристофером Джареки. Весной 2018 года Сильверстоун подала на развод с Джареки после почти 13 лет брака и 20 лет совместной жизни в целом. В беседе с The New York Times Алисия также отметила, что пища сильно влияет на ее настроение и самочувствие. Во время пандемии она ела блюда с высоким содержанием свежей зелени и трав, мисо-суп, пила имбирный чай. А еще много гуляла на свежем воздухе, занималась йогой и медитацией. ИСТОЧНИК The New York Times

