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Актер Денис Жариков стал жертвой мошенников

Денис Жариков стал жертвой мошенников. Злоумышленники представились сотрудниками банка и списали с его счета большую сумму денег. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

По телефону актеру сообщили о сомнительных операциях на счете. Мошенница выведала у артиста номер карты и сколько денег на ней было, затем перевела звонок якобы на службу безопасности.

Другой лжесотрудник банка заявил, что у Жарикова украли 70 тыс. рублей. Артист два часа общался с разными злоумышленниками и согласился перевести 145 тыс. руб. на имя некой женщины, чтобы спасти деньги.

Средства актер так и не получил обратно, а осознав, что его обманули, обратился в полицию.

4 июня, 2020 | Tags: , , , | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
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