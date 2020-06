Ученые собрали список привычных вещей, которые излучают радиацию Кара Делевинь раскрыла свои сексуальные пристрастия — «Я пансексуалка» » Выбраны пять лучших фильмов про сильных женщин У каждой эпохи свои героини, достойные восхищения. Это женщины с необыкновенным характером, о которых пишут книги и снимают кино. Специально для своих читателей мы предлагаем подборку из пяти лучших фильмов о сильных женщинах. «Улыбка Моны Лизы» (Mona Lisa Smile), 2003

Романтическая драма режиссера Майка Ньюэлла о жизни воспитанниц женского колледжа Уэлсли в 1950-х годах в США, когда в стране еще были сильны патриархальные взгляды, а слово «феминизм» воспринималось как оскорбление. Преподавательница Энн Уотсон в исполнении Джулии Робертс оставляет своего жениха в Лос-Анджелесе, чтобы отправиться вдохновлять учениц бороться за свои права и независимость и стать любимым учителем среди студенток. «Что случилось, мисс Симон?» (What Happened, Miss Simone?), 2015

Документальная драма на Netflix о популярной американской певице Нине Симон. Афроамериканка Симон была страстным борцом за гражданские права. На пике своей славы она бросила семью, страну, карьеру, поклонников и уехала в Либерию. «Гага: 155 см» (Gaga: Five Foot Two), 2017

Документальный фильм «Гага: 155 см» – это откровенный и честный взгляд на жизнь суперзвезды. Певица рассказывает о своей борьбе с болью, о проблемах со здоровьем, а также о тяжелой повседневной работе, благодаря которой ей удалось покорить мир. «Такой Леди Гагу вы никогда не видели раньше», – комментирует режиссер ленты Крис Мукарбель. «Рома» (Roma), 2018

«Рома» стал первым фильмом, снятым стриминговой платформой Netflix, который получил престижные премии «Золотая пальмовая ветвь» и «Оскар». Это эпическая история режиссера Альфонсо Куарона о мексиканских женщинах. Действие картины происходит в Мехико в 70-х годах, когда город был полон протестных настроений. «Герцогиня» (The Duchess), 2008

«Герцогиня» – историческая драма о судьбе герцогини Джорджианы Кавендиш, которую снял режиссер Сол Дибб. Красота и харизматичность принесли ей успех в обществе, а увлечение азартными играми и любовь – позор. Премьера фильма состоялась 3 сентября 2008 года. Просмотр не рекомендуется детям до 13 лет.

