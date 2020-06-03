В ВОЗ заявили об угрозе более сильной волны коронавируса

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге допустил возможность повторного всплеска коронавируса уже в ближайшее время.

По его словам, вторая волна может быть еще более разрушительной для неподготовленных стран и призвал не снимать карантин слишком рано.

До появления вакцины Клюге призвал тщательно «купировать» очаги инфекции, так как вирус «останется с нами надолго».

«Вторая волна не является неизбежной, однако все больше число стран снимает ограничения, есть явная угроза повторного всплеска», — отметил он.

Как только вакцина появится в ВОЗ обещают сделать все, чтобы она была справедливо распространена, и все страны получили к ней равный доступ.

При этом до сих пор нет конкретного срока разработки вакцины, хотя к работе подключены видные ученые и лучшие научные исследователи со всего мира.

С своей стороны старший специалист по вопросам чрезвычайных ситуаций Европейского регионального бюро ВОЗ Катрин Смолвуд заявила, что пока ни одна страна Европы не выработала иммунитет к COVID-19.

По последним данным ВОЗ, общее число инфицирований за время пандемии достигло 6 млн 194 тыс. 533. Организации известно о 376 тыс. 320 смертей, связанных с новым заболеванием.