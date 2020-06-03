В России вводится тотальный контроль за всеми операциями в Интернет

Власти России, поставившие задачей вывести из тени доходы населения и радикально поднять собираемость НДФЛ, нашли новый способ контроля за движением денег граждан — через расходы в прежде анонимном пространстве интернета.Как сообщает «Коммерсант», Минкомсвязь предлагает крупнейшим агрегаторам товаров и услуг подключить функцию идентификации пользователей через единую систему портала госуслуг (ЕСИА).

Экспериментом, который планируют начать с 1 июля, будет руководить рабочая группа из чиновников Минкомсвязи, Минэкономики, Минпромторга, Минстроя, Минтранса, Росреестра, а также специалисты МВД и ФСБ.

В эксперименте примет участие крупнейший в РФ сервис онлайн-объявлений Avito, один из крупнейших сайтов объявлений о продаже машин «Авто.ру» (принадлежит «Яндексу») и ЦИАН — самая большая в стране база недвижимости.

В «Авто.ру» регистрацию с помощью ЕСИА считают перспективной, подтвердил руководитель сервиса Кирилл Смолин. Весной 2020 года, по его словам, «Авто.ру» уже начало работать с департаментом информационных технологий Москвы и запустило возможность авторизации с помощью аккаунта Mos.ru.

В ЦИАНе сообщили, что готовы принять участие в эксперименте, поскольку это позволит повысить уровень доверия к клиентам и продавцам и позволит снизить объемы мошенничества.

В Avito также подтвердили, что будут участвовать в эксперименте. По словам представителя компании, инициатива может облегчить внутренний документооборот, а также сделать более удобным и безопасным взаимодействие пользователей.

В перспективе сбор данных об использовании сторонних сервисов мог бы позволить коммерциализировать базу абонентов госуслуг или применяться для сбора статистической информации, например, о покупках, их частоте и размере, запросах пользователей, говорит директор группы консультирования по перспективным технологиям КПМГ в России и СНГ Сергей Вихарев.

Опосредованно данные также могут пополнить сведения о доходах и расходах граждан, накапливаемые различными ведомствами, добавляет он.

Сама Минкомсвязь вряд ли будет намеренно собирать данные пользователей агрегаторов, считает технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков Артем Гавриченков, но в случае необходимости компетентные органы через ЕСИА смогут получить доступ к необходимой информации.

Хотя официально проект декларируется как способ защитить людей о мошенников, практика показывает, что компании сами эффективнее справляются с идентификацией, добавляет Гавриченков.