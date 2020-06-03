В России ГИБДД оштрафовало водителя за «незаконную» перевозку жены и детей

Крайне вопиющий случай произошел с журналистом, который вместе с семьей на служебном автомобиле поехал из столицы в Брянскую область. На 165-м километре автодороги «Брянск-Новозыбков» сотрудника редакции остановил экипаж ДПС, а проверку документов осуществлял целый подполковник, заместитель командира СВ ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Брянской области . Повод выйти на трассу у придорожного полицейского высокого полета явно был.

Режим самоизоляции поставил на прикол тысячи автомобилей, а вот план по выявлению нарушителей ПДД не изменился. А тут еще 30 мая, самый конец месяца — пора брать все в свои руки. Вот и взял! Нет, не деньги, а ответственность назвать семейный вояж коммерческой перевозкой пассажиров.