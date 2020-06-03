Крайне вопиющий случай произошел с журналистом, который вместе с семьей на служебном автомобиле поехал из столицы в Брянскую область. На 165-м километре автодороги «Брянск-Новозыбков» сотрудника редакции остановил экипаж ДПС, а проверку документов осуществлял целый подполковник, заместитель командира СВ ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Брянской области . Повод выйти на трассу у придорожного полицейского высокого полета явно был.
Режим самоизоляции поставил на прикол тысячи автомобилей, а вот план по выявлению нарушителей ПДД не изменился. А тут еще 30 мая, самый конец месяца — пора брать все в свои руки. Вот и взял! Нет, не деньги, а ответственность назвать семейный вояж коммерческой перевозкой пассажиров.
Лично своей рукой подполковник выписал протокол «Осуществление перевозок пассажиров и багажа с нарушением требований о проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств», а вместе с ним и еще один протокол, вменяя водителю нарушение требований «о проведении предрейсового контроля технического состояния транспортных средств». Но и это еще не все.
Медосмотр не прошел — оплати штраф, механик автомобиль не осмотрел — еще один, путевого листа нет — лови третий. А чтобы долго не возмущались ни шофер, ни его родственники, правоохранитель пригрозил отправить «железного коня» на спецстоянку. И плевать ему, что служебный автомобиль не зарегистрирован в такси, и что члены семьи в салоне не платят друг другу деньги за совместное автопутешествие.
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