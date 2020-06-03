Лично своей рукой подполковник выписал протокол «Осуществление перевозок пассажиров и багажа с нарушением требований о проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств», а вместе с ним и еще один протокол, вменяя водителю нарушение требований «о проведении предрейсового контроля технического состояния транспортных средств». Но и это еще не все.

Медосмотр не прошел — оплати штраф, механик автомобиль не осмотрел — еще один, путевого листа нет — лови третий. А чтобы долго не возмущались ни шофер, ни его родственники, правоохранитель пригрозил отправить «железного коня» на спецстоянку. И плевать ему, что служебный автомобиль не зарегистрирован в такси, и что члены семьи в салоне не платят друг другу деньги за совместное автопутешествие.