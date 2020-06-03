В Португалии пытали и убили рэпера, прикидывавшегося миллиардером

В Португалии рэпер стал жертвой собственного бахвальства. Он прикидывался миллиардером, хотя им не был. Как следствие, парня похитили преступники, жестоко пытали, а потом убили.



По данным зарубежных средств массовой информации, тело Давида Мота, который ещё известен под сценическим псевдонимом Mota Jr, 22 мая нашли в лесу в пятидесяти километрах от дома, где он жил. псевдомиллионер Как пишет издание The Sun, исчез исполнитель песен в стиле рэп более двух месяцев назад.

По словам его матери Филомены Мот, сына похитили ночью. Сначала был телефонный звонок от его девушки, она сказала, что сейчас придёт. Но вместо неё в квартиру ворвались двое вооружённых бандитов. Они схватили рэпера, вывели из дома и увезли в неизвестном направлении. У дверей квартиры сына женщина нашла его обувь и бейсболку, в лифте остались следы крови.

И вот теперь его тело нашли в лесу. Оно уже сильно разложилось, поэтому его сначала не могли опознать. По словам сотрудников правоохранительных органов, перед тем как убить свою жертву, злоумышленники пытали двадцативосьмилетнего рэпера, требуя, чтобы он отдал им все свои деньги. Но на самом деле этих денег просто не было.

По информации зарубежных СМИ, Мот имитировал своё богатство. Он выкладывал в социальных сетях фотографии, на которых усыпан драгоценностями, с пачками денег в руках, также делал сэлфи на фоне элитных автомобилей. Нередко в своих музыкальных видеоклипах рэпер пел о том, как живётся таким, как он, миллиардерам. Словом, всячески давал понять, что и сам им является. Но в реальности несметными богатствами он не обладал. рэпер убийство Но преступники, судя по всему, приняли хвастовство рэпера за чистую монету.

Кстати, после убийства Давида они забрали ключи от квартира певца, проникли внутрь и ограбили её. Но никаких драгоценностей и больших сумм денег, на которые очень рассчитывали, так и не нашли. Одна из самых известных композиций Mota Jr – хит под названием Ca Bu Fla Ma Nau. Видеоклип певец записал вместе со своим другом Пирукой. Он набрал более двадцати миллионов просмотров на канале YouTube, пишут зарубежные средства массовой информации.