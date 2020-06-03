В Полтавской области продолжается исследование скифского захоронения

Ученые рассказали подробности о необычном захоронении девушки, которое археологи нашли в 2019 году в Полтавской области.

В Бельском городище обнаружили могилу с похороненной девушкой из скифского племени. Возраст захоронения достигает 2,5 тыс. лет, когда скифы переживали пик расцвета. Сейчас историки изучают древний могильник, в котором находятся останки знатных особ. В частности, девушка, о которой идет речь, вероятно, была богатой, поскольку на ее голове оказалась золотая диадема, датированная VI веком до нашей эры.

Рост ее невелик – всего лишь полтора метра. Судя по останкам, фигура девушки весьма хрупкая. Помимо диадемы на нее были надеты другие украшения: бронзовый браслет, хрустальные бусы. Одной из главных находок оказалась чрезвычайно мелкая бусинка, изготовленная в виде символического жучка древних египтян – скарабея. Столь редкая находка может свидетельствовать о торговых связях между скифами и египтянами.

Внутри захоронения найдены не только украшения – скифский меч, копье, сбруя, стрелы также стали предметами изучения, обнаруженными около девушки. Помимо всего этого археологи извлекли останки принесенного в жертву козлика. Уже высказано предположение, что могила принадлежит девушке, связанной с неким воином, чьи вещи были здесь погребены.