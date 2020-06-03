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Ушел из жизни знаменитый саксофонист

Ушел из жизни известный саксофонист, аранжировщик и композитор Ленни Нихаус.

Как сообщают СМИ, Нихаус скончался еще 28 мая в Калифорнии, однако близкие покойного сообщили об этом только сейчас. Причина смерти 90-летнего музыканта не сообщается.

Ленни Нихаус является автором саундтреков ко многим фильмам Клинта Иствуда, с которым он познакомился в 1950-х годах в армии США. Вместе с кинематографистом они поработали более чем над 20-ю фильмами, среди которых «Перевал разбитых сердец», «Птица», «Непрощенный» и другие. Саундтрек к картине Майкла Элиаса «Шикарная жизнь» принес композитору премию «Эмми».

3 июня, 2020 | Tags: , , , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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