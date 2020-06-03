Удивительные факты из жизни знаменитых писателей–игроманов

Книги являются ценным источником знаний. И вопреки суждениям о том, что успех в азартных играх напрямую связан со случайностью, на самом деле каждая игра предполагает наличие знаний и навыков, которые помогут увеличить шансы на выигрыш. На сегодняшний день существует огромное количество книг и изданий, которые могут помочь игрокам отточить свое мастерство, развить мышление, изучить выигрышные стратегии для победы в любом турнире.

Руководства по гемблингу, основанне на научных исследованиях, а также на опыте и знаниях профессиональных игроков в казино, представляют собой богатый опыт, который можно передать каждому желающему. Французский источник jouerenlignefr.com опубликовал список книг для игроков разного уровня.

Когда же речь заходит о классиках русской и мировой литературы, мы представляем себе людей творческих и высокоинтеллектуальных. Совсем не верится, что у некоторых из них была патологическая страсть к азартным играм. Они нередко проигрывали все своё состояние, деньги, а иногда — даже собственные произведения. В любом случае современным любителям гемблинга опыт великих писателей повторять не стоит, а лучше поучиться на их ошибках.

Некоторые великие классики российской литературы не могли побороть свою патологическую страсть и контролировать себя при виде рулетки или карточного стола. Нередко последствия были плачевными. На некоторых интригующих фактах из жизни знаменитых писателей-игроманов мы остановимся поподробнее.

Александр Сергеевич Пушкин

Гений русской поэзии слыл азартным картёжником. В те времена, когда жил Пушкин, карты были одним из довольно распространённых развлечений. Играли практически все: аристократы, бедные люди. Но Александр Сергеевич всегда относился к игре с большим азартом и ставил на кон немалые суммы. Даже в своей знаменитой «Пиковой даме» он описал нездоровое пристрастие к карточным играм и оправдывал эту тягу тем, что ему предпочтительнее умереть, чем не играть.

Поэт, заядлый картёжник, числился в списках московской полиции с особой пометкой «известный банкомет». А однажды он поставил на кон ещё ненаписанную вторую главу «Евгения Онегина». Хорошо, что Пушкину повезло, и он всё-таки сумел отыграться. Об этом происшествии он написал своему другу в письме.

После смерти Александра Сергеевича осталось очень много долгов. Царь Николай I приказал выделить семье поэта из казны 100000 рублей, чтобы погасить все его векселя и долговые расписки.

Лев Николаевич Толстой

О Толстом как карточном игроке современники отзывались с уважением, подчеркивая, что играл он всегда честно. Но в молодости будущий писатель был очень азартным и не мог вовремя остановиться. Хотя, как утверждают современники, долги всегда отдавал. Одну из историй о его проигрыше рассказывали так: в Ясной Поляне Толстой проиграл соседу свой дом — тот самый, в котором родился. В этот день ему явно не везло, и после проигрыша он с тоской смотрел, как работники его соперника разбирали по бревну эту постройку. Позднее Толстой пытался выкупить дом, но у него так ничего и не получилось.

Полностью разориться Лев Николаевич не смог благодаря своей жене, сумевшей вовремя остановить его нездоровую тягу. А позднее, когда он серьёзно занялся написанием романа «Война и мир», страсть к картам у него поутихла.

Фёдор Михайлович Достоевский

То, что Достоевский был заядлым игроком, слышали многие. Он метался меж двух огней. Проигрыши выводили его из колеи, он не мог писать, все мысли были лишь об одном: где бы найти деньги и как выплатить карточный долг. А когда надоедало писать, Достоевский спешил в игорный дом для успокоения нервов и играл в рулетку.

Однажды, приехав на отдых в немецкий город Баден-Баден, он первым делом пошёл в казино. И там проиграл все свои деньги. Достоевскому пришлось занимать у друзей, но и это не спасло его от проигрыша. Одно из издательств предложило выкупить его долг в обмен на будущие произведения. Договор на бесплатное владение всеми правами должен был быть действителен целых 9 лет, если в течение месяца писатель не представит новую книгу. Фёдор Михайлович смог найти в себе силы на четыре недели засесть за написание романа «Игрок», чтобы сдать готовое произведение и не попасть в кабальные условия.

После этого случая Достоевский поклялся жене, что не будет больше играть в казино, и в течение последних 10 лет своей жизни был верен клятве.

Казино в Баден-Бадене – одно из самых красивых в мире. Оно нравилось не только знаменитым русским писателям. Перед соблазном поиграть там не могли устоять и американские президенты, и известные футболисты, и актёры, и арабские шейхи.

Николай Алексеевич Некрасов

Некрасов тоже любил играть в азартные игры. Он разработал свою особую стратегию и благодаря ей получал крупные выигрыши. На замечания друзей о том, что нельзя так легкомысленно эксплуатировать фортуну, он пробовал отшутиться и всегда говорил, что это судьба возмещает долг за его деда. Тот тоже был азартным игроком и проиграл в карты все свои активы. Некрасов выпускал вместе с соратниками журнал «Современник» и благодаря доходам, получаемым от игры, не раз спасал издание от банкротства.

Владимир Владимирович Маяковский

У Маяковского было своё особое отношение к азартным играм. Он видел в них остроту жизни и изменчивость успеха. У него даже была собственная миниатюрная рулетка, привезённая из Парижа. Часто Маяковский развлекался в одиночку, просто вращая рулетку. А вот сразиться за карточным столом с известным поэтом желающих было маловато. Все как-то побаивались его агрессивного поведения. Он страшно не любил проигрывать, всё время искал виновных, затевал постоянно драки с более удачливыми соперниками и выяснял отношения.

В пух и прах Маяковский не проигрывался, так как обычно предпочитал играть не на деньги, а ради интереса. Современники вспоминали, что он любил придумывать разные задания проигравшему, и сам не раз выполнял их. Однажды Маяковский проиграл и должен был изображать тореадора. Он даже усложнил себе задачу и притянул во двор за рога соседскую корову.

Горький опыт великих классиков ещё раз подтверждает истину: нужно всегда знать меру и обладать хладнокровием, чтобы не потерять свои сбережения.