У переболевших коронавирусом может не восстановиться обоняние

Согласно предварительным данным американских учёных, около четверти опрошенных ими выздоровевших от COVID-19 пациентов рассказали о проблемах с обонянием. По их словам, чувство восприятия запахов существенно ослабло спустя примерно две недели после исчезновения других симптомов болезни.

Врачи заявили, что на восстановление обоняния может уйти до нескольких месяцев, однако данный вопрос нуждается в дополнительном исследовании.

При этом специалисты не исключают, что для некоторых пациентов потеря обоняния станет необратимой и они навсегда утратят нормальное восприятие запахов. Феномен потери способности воспринимать запахи американские врачи обьяснили защитной реакцией иммунной системы организма.

По их предположению, идущие к мозгу обонятельные рецепторы буквально «совершают самоубийство», чтобы не допустить дальнейшее распространение коронавируса.