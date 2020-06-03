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Трамп объявил войну китайским авиакомпаниям

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп объявил войну китайским авиакомпаниям — он подписал указ о приостановке их полетов между этими странами. Об этом сообщает CNBC.

Лидер США назвал свое решение ответом на действия руководства Китая, которое отказало американским авиакомпаниям в праве возобновить полеты в полном объеме. Запрет США вступает в силу 16 июня, однако Трамп имеет право ускорить процесс.

Отмечается, что американские авиаперевозчики были готовы вернуться к прежнему режиму работы с КНР уже 1 июня. «Мы поддерживаем и ценим действия правительства США по обеспечению соблюдения наших прав», — отметили в совместном релизе компании Delta Air Lines и United Airlines. Известно, что министерство транспорта США считает действия Пекина нарушением Соглашения о международном воздушном транспорте.

3 июня, 2020 | Tags: , | Category: Новости, США ﻿
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