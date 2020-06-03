Рубль обвалится до 90 за доллар

Курс доллара может вырасти до 90 рублей в случае, если в мире начнется вторая вспышка коронавируса и властям снова придется вводить ограничения по его распространению. Такие прогнозы дают эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

В своем базовом сценарии ЦМАКП допускает «существенного ослабления рубля» во II полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков в том числе с российского. По прогнозу аналитиков, с IV квартала 2020 года и до 2022 года нацвалюта будет колебаться в коридоре 87 руб. — 91 руб. за доллар и только в 2023 году укрепится до 83 руб. — 87 руб. за доллар.

При этом в оптимистичном сценарии курс доллара в IV квартале превышает отметку в 85 руб., в пессимистичном — отметку в 100 руб.

Руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов пояснил, что в базовом сценарии осенью-зимой заложена вторая волна карантинных ограничений в мире, поэтому будут очень низкие цены на нефть, сообщает РБК . Кроме того, к ослаблению рубля приведет сезонный спрос на валюту. По словам Белоусова, во II полугодии всегда идет закупка валюты импортерами и населением под новогодние праздники.

Согласно предпосылкам прогноза ЦМАКП, в России действующие карантинные меры продлятся до конца июня, а в IV квартале ожидается еще одна вспышка заболеваемости продолжительностью, которая может продлиться около двух месяцев и лишить крупные города до 20% ВРП (валовой региональный продукт).

Как отметил Белоусов, в начале года стабильность курса частично поддерживалась приходом валюты по старым нефтяным сделкам, которые были заключены по ценам «до феерического обвала», а также продажей валюты государством. Однако во II половине года этих факторов, видимо, не будет, полагает эксперт. При этом, считает он, ЦБ РФ в этом году продолжит проводить умеренно мягкую денежно-кредитную политику, чтобы не «идти против рынка».

Согласно прогнозам ЦМАКП, с конца 2020 года до конца 2021 года цены на нефть будут колебаться на уровне $35-37, спрос на нее будет расти медленно, а ограничения объемов экспорта сохранятся до конца 2021 года.