Мама Илона Маска о новорожденном внуке и возлюбленной сына Граймс: «Не знаю, поженятся ли они» Астрономы-любители нашли ближайшего к Земле коричневого карлика » Россия сместится на 6 позицию в космонавтике

Россия сместится на 6 позицию в космонавтике, а в действительности еще дальше. Рассказывает бывший инженер космического центра им. Хруничева Илья Харламов (перепостил тред его из твиттера). 1. Россия летает на корабле Союз, который делал ещё Королёв (умер в 1966). То новообразование под названием «РФ» не имеет никакого отношения ко всему этому — за 30 лет оно сделало вообще ничего. 2. При Ельцине еле успели достроить советский долгострой «Мир-2» и запустить его как «Российский сегмент МКС». При Путине не сделали вообще ничего нового. 3. Были неплохие проекты — новые корабли Заря/Федерация/Клипер/Паром/Орёл для ракеты «Зенит». РН Зенит всем хороша — кроме одного — она производится нашим злейшим врагом Украиной, поэтому это всё было обречено ещё до Крыма, а теперь и подавно. 4. В 2003 году я пришёл на Завод Хруничева в надежде поднимать Российский Космос… 5. На Хруничева мне предложили зарплату космического инженера около $100, притом что в McDonalds через дорогу полотёру туалетов предлагали $250. 6. Есть так называемое «Проклятие пятиста долларов». В начале 2000х российскую космонавтику могли спасти $500 зарплаты. Теперь её уже не спасёт ничего, и проблема уже не в деньгах. Почитайте отзывы о работе там: раз, два. 7. Особо патриотичные граждане, наверное думают что раз у нас был Гагарин, то Россия теперь на почетном втором месте по космосу. Так вот, в 2012 году с нефтью $150 мы планировали войти в тройку космических держав к 2030-му. 8. Пятерка в 2030 по космосу будет примерно такой: США Китай ЕС Япония Индия Мы будем соревноваться с Бразилией и Израилем, но никак не с ведущими странами (2030 — это очень скоро, у Путина даже текущий президентский срок еще не кончится). 9. Какой сейчас самый главный проект у Роскосмоса? Правильно — строительство 200-метрового офиса в виде Ракеты с торговым центром, квартирами и канатной дорогой. 10. Когда начиналась МКС — это был совместный проект: Наши иногда летали на шаттлах, Американцы иногда на Союзах. В 2003 произошла трагедия — катастрофа шаттла «Колумбия». Что сделал Роскосмос? Увеличил ценник на провоз американцев с 20 млн до 70 млн $. 11. Руководитель Роскосмоса Рогозин, по образованию — журналист, а по поведению — пресс-секретарь. Я бы ему даже гаечные ключи подавать не доверил. 12. Часто приходится слышать — «мы запустили Гагарина, мы запустили Мир, Буран и т.д.». Кто — мы? Это была другая страна, совместная работа 15 республик, с другим образованием, с другой экономической системой, другим управлением, другой военной приемкой — всё другое. 13. В 2001-2002 тот самый Элон Маск несколько раз приезжал в РФ покупать списанные по программе разоружений ракеты Р-36 (кстати производства украинский Южмаш, г. Днепр). Предлагал совместные предприятия… 14. ..по официальной нашей версии — он всё врет и не приезжал. По неофициальной — генералы прослышали что он вышел в кэш после продажи PayPal и хотели слишком большую часть себе «на лапу»… 15. Ракеты, потом, конечно, утилизировали. Но зато Маск понял, что если такие дебилы могут делать ракеты, то он уж точно может попробовать. 16. «Если бы у нас был свой Илон Маск, он бы ещё за PayPal срок мотал». В России тоже были частные, молодые, не связанные с государством космические компании — Даурия Аэроспейс, Лин Индастриал и другие. Вы уже, наверное, догадываетесь, что было дальше.. 17. Зарплаты 2020. «Проклятие $500» всё-таки так и не отпустило за 20 лет. Но есть и достижения — инженер получает больше повара на целых 2000 рублей! 18. Те же зарплаты SpaceX — это примерно от 800 тыс до 1 млн рублей в месяц. 19. Зарплата директора NASA $232K — примерно в полтора раза выше зарплаты инженера. 20. Зарплата Рогозина — $450K — примерно в 2 раза выше чем директора NASA и примерно в 220 раз выше зарплаты Российского инженера. 21. Кто увлекается просмотром «1 канала» и прочими психотропными веществами, знает как «Американцы покупают лучшие в мире русские двигатели РД-180». Что мы как бы делаем милость и продаём недалёким америкосам превосходные образцы российской техники… 22. … РД-180 — это половинка РД-170 от Буран/Энергия (начало работ — 1976г). Создан в Ельцинские годы в рамках Ам-Рос сотрудничества. У Американцев есть вся документация и права на этот двигатель, и они могут его делать у себя, но почему-то не хотят, и вы скоро узнаете почему… 23. РД-170/180 — шедевр советского технического искусства 80-х. Как любой шедевр, он очень капризный и дорогой. Например, любая частичка кожи человека внутри вызывает пожар и взрыв. Он дорогой даже для Американцев, а для нашего бюджета он просто неподъемен. 24. То есть в Ельцинские годы, на Американские деньги РФ распилила пополам советский двигатель, продаёт за полцены от себестоимости, гордится этим, но в то же время грозит Америке, что перестанет. Что с это всё значит — уже, наверное, не понимают ни они ни мы. 25. Одной из самых сложных и нерешаемых технических проблем в космонавтике РФ является… наследие царского режима. Без шуток… 26. …когда Байконур остался в Казахстане, Новой России нужен был Новый Космодром. Где его построить думали долго, было много вариантов, проектировали лет 15, руководители приходили, увольнялись, получали премии. Наконец, придумали, нашли место, и ударно построили, ну вы помните… 27. …внезапно оказалось, что заводы, которые могут изготовить ракету, находятся либо в европейской части России, либо на дальнем востоке, а Новый Космодром «Восточный» соединён с заводами только туннелями транссиба эпохи царя Николая II… 28. … т.е. невозможно доставить на космодром ракету диаметром больше чем царские туннели, она физически не влезает. Туннелей постройки 1890-1915 годов тысячи километров и расширить их не по карману было даже СССР… 29. …Американцы возят ракеты по рекам, океану или по знаменитым американским хайвеям. И с океаном и с хайвеями у нас проблемы… 30. Новый марсианский корабль Илона Маска — 9м. Новая лунная ракета Китая — диаметр 10м. Нам же нужно уместить ракету в такой габарит (3.9м) и точка. Ракета Союз (1957г) туда умещается, но с Китаем и США мы физически не можем конкурировать на «Восточном». Ещё один космодром строить? via Alexander Machulsky

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