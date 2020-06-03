Пятый Президент Украины Порошенко не планирует ходить в суд после каждого «видосика»

Пятый президент Украины Петр Порошенко не собирается посещать ГБР 10 июня , как свидетель по делу международных переговоров, так как закон не предусматривает вызов человека на допрос по видеосвязи. Об этом заявил адвокат политика Игорь Головань.

«Во-первых, я посмотрел на сайте ГБР,где отсутсвует уведомление о вызове на допрос и вынужден повторить, что по «видосиками» мы появляться на допросе не будем, это незаконно, и никто из граждан Украины не должен этого делать.

Кроме того, под обнародованной так называемой повесткой стоит подпись того самого господина Дощенка. Человек провел на незаконных основаниях обыск со взломом национального музея, он должен был бы сам сейчас давать объяснения по меньшей мере», — сказал Головань.

К тому же, адвокат добавил, что вызов на допрос по данному делу свидетельствует о том, что уголовное преследование его клиента происходит «под покровительством на самом высоком уровне».

«Много раз Порошенко заявлял, что не позволит, чтобы наша страна была втянута во внутриполитическую борьбу в США. Уже очевидно для всех, что это инспирировано государством-агрессором, весь шум вокруг этой истории — в интересах государства-агрессора. Мы не позволим, чтобы эта ситуация развивалась», — добавил Головань.