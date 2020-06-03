Путин заявил, что Россия может первой наносить ядерные удары в случае необходимости

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении «Основ государственной политики РФ в области ядерного сдерживания».

Документ, опубликованный во вторник на портале правовой информации, расширяет перечень условий для применения ядерных сил.

Согласно военной доктрине 2014 года, нажать на «кнопку» президент РФ мог в случае нанесения по России удара ядерным и другими видами оружия массового уничтожения, а также при агрессии с помощью обычных вооруженных сил, если под угрозу поставлено «само существование государства».

Новый документ де-факто хоронит принцип «ответно-встречного удара», который Москва ставила во главу угла с советских времен.

Согласно «Основам госполитики ядерного сдерживания», Россия может запустить ядерные ракеты без прямого удара по своей территории — в случае, если противник оказывает «воздействие на критические важные государственные или военные объекты».

Термин «воздействие» при этом не конкретизируется. Что касается объектов, то речь идет об инфраструктуре, вывод из строя которой «приведет к срыву ответных действий ядерных сил», говорится в документе.

Помимо этого, меняется перечень условий для ответного удара. Если раньше речь шла исключительно о «применении» противником ядерного или другого оружия массового поражения, то теперь основанием будет считаться «поступление достоверной информации о старте баллистических ракет» в направлении России.

Также Россия может наносить ядерные удары в ответ на атаку против своих «союзников», следует из доктрины. Условием может считаться нападение как ядерным, так и другим «оружием массового поражения».

Единственным лицом, принимающим решение о применении ядерного оружия, согласно «Основам госполитики», является президент, говорится в документе.

Нацелить ракеты («осуществить ядерное сдерживание»), Россия, согласно доктрине, может на государства как обладающие, так и не обладающие ядерными оружием, в случае если они рассматривают РФ как потенциального противника, входят в противостоящие РФ военные блоки и обладают «значительным боевым потенциалом сил общего назначения».

Угрозами, требующими ядерного сдерживания, Москва считает наращивание ядерных сил «на сопредельных территориях», развертывание систем ПРО, крылатых ракет, дронов, гиперзвукового оружия в странах, которые рассматривают Россию как потенциального противника.

Также в числе угроз — размещение ПРО и ударных систем в космосе, «неконтролируемое распространение» ядерного оружия и его появление на территории прежде неядерных стран.

Россия, гласит доктрина, рассматривает ядерное оружие «исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой», а также «предпринимает все необходимые усилия», чтобы не допустить военных конфликтов, в том числе ядерных.

В то же время «гарантированное сдерживание потенциального противника от агрессии против РФ и (или) ее союзников относится к числу высших государственных приоритетов» и «обеспечивается всей совокупностью военной мощи, включая ядерное оружие», подчеркивается документе.