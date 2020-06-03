Бывший репортёр осуждал мирный протест и агитировал за поджоги зданий ровно до того момента, пока погромщики не приблизились к его дому Трамп объявил войну китайским авиакомпаниям » Протесты «за права черных» перекинулись на Францию и Израиль Волна переросших в погромы и грабежи протестов, прокатившаяся по американским городам, перекинулась на Францию. Накануне в Париже состоялась манифестация, участниками которой стали не менее 30 тысяч человек. Стоит отметить, что в стране по-прежнему действует карантинный режим, в соответствии с которым запрещено собираться более 10 человек. Формальным поводом к демонстрации послужила гибель темнокожего француза Адамы Траоре, погибшего от рук полицейских…. в июле 2016 года. Он скончался 19 июля 2016 года в полицейском участке парижского пригорода Персана. Правоохранители задержали Траоре в соседнем городке Бомон-сюр-Уаз после того, как он попытался скрыться, когда от него потребовали предъявить документы. Независимая экспертиза пришла к выводу, что к смерти 24-летнего Адамы Траоре привели действия сотрудников жандармерии: асфиксия у задержанного произошла в результате жесткого «захвата». В акции протеста приняли участие активисты Антифа и «желтых жилетов». Выступившая перед собравшимися старшая сестра погибшего Адамы, Асса Траоре, заявила: «Сегодня это больше не битва семьи Траоре, сегодня это и ваша борьба. (…) Сегодня, когда бьются за Джорджа Флойда, бьются и за Адаму Траоре». Ближе к вечеру 2 июня демонстрация в Париже переросла в беспорядки с блокировкой шоссе, поджогами и баррикадами. В полицию полетели камни и пустые бутылки, стражи порядка ответили слезоточивым газом и стрельбой из травматического оружия. Митинги прошли также и в других крупных французских городах, таких как Лион. «Насилию нет места в демократии. Ничто не оправдывает беспорядки, произошедшие сегодня вечером в Париже — в то время как собрания в общественных местах запрещены, чтобы защитить здоровье всех. Моя благодарность сотрудникам правопорядка и служб спасения за их контроль и хладнокровие», — прокомментировал ситуацию министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер. https://www.9tv.co.il/item/14592 Также иннициативу подхватили и в Израиле арабы и ультралевые, только тут в роли черных выступают палестинцы Протест «Жизни черных важны» дошел до Тель-Авива Сотни протестующих собираются на демонстрацию в Тель-Авиве, чтобы чтобы выразить протест в связи с убийством Джорджа Флойда в Миннесоте Сотни протестующих собрались возле бывшего посольства США в Тель-Авиве, чтобы выразить протест в связи с убийством Джорджа Флойда в Миннесоте сотрудником полиции в прошлый понедельник. Протестующие, в том числе эфиопские евреи и иммигранты из стран Африки — сравнили ситуацию в Израиле с ситуацией в США, зачитав имена тех, кто, по их словам, стали жертвами жестокости полиции. Они выкрикивали такие лозунги, как «Нет справедливости, нет мира» и «Соломон Такка — последняя жертва» — отсылка к смерти юноши эфиопского происхождения, застреленного в прошлом году офицером полиции. Они также протестовали против недавнего убийства Ияда Халака, 32-летнего араба-аутиста из восточного Иерусалима, который был застрелен израильской пограничной полицией в субботу утром. Министр обороны Бени Ганц принес извинения за стрельбу, а один из причастных офицеров был помещен под домашний арест. Второй был освобожден из-под стражи и помещен под ограничительные условия. «Я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, как долго мы будем читать этот список имен», — заявил демонстрант Гавриил Чичестер, афро-американский еврей из Вашингтона через мегафон. «Представьте себе, что вы путешествуете по всему миру, совершаете алию в Израиль, и половину пути переживаете, что ваши маленькие черные братья умрут дома, и вы не сможете их увидеть». «Жизни черных», — прокричал он, почти плача. «Важны», — скандировала толпа. Прошлым летом десятки тысяч людей вышли на улицы в знак протеста против смерти Такки, а мирные протесты быстро уступили место насильственным беспорядкам. Его убийство произошло спустя шесть месяцев после того, как 24-летний Иегуда Биадга, психически больной эфиопский израильтянин, был застрелен полицией, когда побежал в сторону офицера, размахивая кухонным ножом. Его смерть привела к демонстрациям по всему Тель-Авиву. В мае 2015 года аналогичные протесты вспыхнули после избиения солдата эфиопского происхождения двумя полицейскими, которое было снято и получило широкую огласку. Эти протесты переросли в массовые беспорядки, в ходе которых сотрудники полиции пришлось использовать свето-шумовые гранаты, водометы и слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов, которые бросали камни и стеклянные бутылки в полицию, а также громили витрины. https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/219695

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