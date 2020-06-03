Продюсер Виктор Дробыш отказывается работать с любовниками олигархов

Музыкальный продюсер Виктор Дробыш посетовал на то, что в российском шоу-бизнесе увеличилось число любовников олигархов. Об этом он рассказал в эфире программы на популярном телеканале.

«Появились олигархи, которые готовы платить за своих любовников. Их стало больше», — сказал Дробыш. При этом он добавил, что не раз отказывался от сотрудничества с такими артистами.

Дробыш также подчеркнул, что гордится успехом записанной с «Бурановскими бабушками» песни, за которую он получил несколько сотен тысяч долларов.